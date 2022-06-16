Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Кроме того, на ПМЭФ президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Томской области Владимир Мазур договорились о расширении сотрудничества в рамках концессионных проектов по возведению социальных объектов и инфраструктуры. Кроме того, они будут развивать программы финансирования возведения школ, жилых домов, дорог, а также малое и среднее предпринимательство в регионе.