Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

В ходе мероприятия было подписано соглашение с гендиректором УК «ГК «МИЦ» Владимиром Третьяковым. Об этом пишет newsnn.ru.
Ключевыми направлениями сотрудничества будут проектное финансирование строительства жилой недвижимости, выполнение зарплатных проектов, страхование рисков, а также расчетное обслуживание.
Также было отмечено, что заключение соглашения улучшит жилищные условия для жителей Московского региона.
Кроме того, на ПМЭФ президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Томской области Владимир Мазур договорились о расширении сотрудничества в рамках концессионных проектов по возведению социальных объектов и инфраструктуры. Кроме того, они будут развивать программы финансирования возведения школ, жилых домов, дорог, а также малое и среднее предпринимательство в регионе.
Основной социальной задачей банка считается повышение доступности и качества финуслуг для горожан и предпринимателей, а также расширение зарплатных проектов среди организаций в области образования, системы здравоохранения и культуры.
Задорнов выразил уверенность в том, что данный комплексный подход к сотрудничеству способен дать хорошие результаты для социально-экономического развития Томской области, а также для бизнеса группы «Открытие».
По мнению Мазура, у банка имеются требуемые компетенции в успешной реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также многолетняя история успеха, доверие клиентов, что играет важную роль для банка.
Также Задорновым было подписано соглашение с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Банк вместе с властями регионов планирует развивать зарплатные проекты, а также финансировать возведение многоквартирных зданий, выдавать кредиты предпринимателям и вводить новые банковские сервисы.
Кроме того, на ПМЭФ-2022 старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова заключила соглашение с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным. Банк «Открытие» сможет укрепить и развить промышленный потенциал региона и обеспечить население качественными банковскими услугами.
Смирнова отметила, что Саратовская область входит в топ-10 регионов Приволжского федерального округа по производству сельскохозяйственной продукции. Есть потенциал для дальнейшей совместной работы.
Она считает, что банк будет рассматривать возможность выдачи кредитов для промышленных проектов и возведение инфраструктурных объектов, которые осуществляются по схеме ГЧП/концессий.