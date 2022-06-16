Автомобиль Nissan сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Тюмени

Мальчик доставлен в больницу с травмами.
«8-летний велосипедист сбит сегодня на ул. Ямской, 76, автомобилем „Ниссан“. Ребенок ехал по тротуару на велосипеде, рядом шла мама с коляской. Предварительно, 55-летняя водитель, выезжая со двора не заметила велосипедиста, ее ослепило солнце»,сообщили представители ведомства.
Госавтоинспекция напоминает, что в период каникул число подобных инцидентов увеличивается.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Весенней в Тюмени 21-летняя студентка на автомобиле «Ниссан Альмера» въехала в дерево, пострадали 4 человека.