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Автомобиль Nissan сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Тюмени

16 июня 10:42
Фото: ГИБДД
На улице Ямской, 76, сегодня днём автомобиль Nissan сбил 8-летнего ребёнка на велосипеде, сообщает ГИБДД. Водитель паркетного внедорожника сообщила, что не заметила пешеходов.
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Тюмень

Мальчик доставлен в больницу с травмами.

«8-летний велосипедист сбит сегодня на ул. Ямской, 76, автомобилем „Ниссан“. Ребенок ехал по тротуару на велосипеде, рядом шла мама с коляской. Предварительно, 55-летняя водитель, выезжая со двора не заметила велосипедиста, ее ослепило солнце»,сообщили представители ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что в период каникул число подобных инцидентов увеличивается.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Весенней в Тюмени 21-летняя студентка на автомобиле «Ниссан Альмера» въехала в дерево, пострадали 4 человека.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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