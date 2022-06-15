Ямал и Челябинская область возьмут шефство над Волновахским районом ДНР

ЯНАО совместно с Челябинской областью возьмет шефство над Волновахским районом ДНР. Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал двустороннее соглашение с главой местной администрации Константином Зинченко.
Работы по восстановлению территорий предстоят обширные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, из-за украинских обстрелов прифронтовая Ясиноватая имеет многочисленные разрушения, а Волноваху украинские вооруженные формирования, отступая, и вовсе пытались стереть с лица земли.
Стороны соглашения, которое было подписано накануне, 14 июня, будут развивать взаимодействие по разным направлениям — в частности, по гуманитарному и торгово-экономическому.
В Волновахском районе планируют реализовать совместные проекты по восстановлению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Чтобы как можно скорее восстановить здесь работу жизненно важной инфраструктуры, регионы окажут разностороннюю помощь.
После подписания соглашения Дмитрий Артюхов и глава Челябинской области Алексей Текслер посетили Волноваху. По словам губернатора ЯНАО, территория Волновахского района — одна из наиболее пострадавших в боях. Отступая, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано.
«Благодаря нашим военным сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача. Оценили фронт работ в райцентре, будем восстанавливать жилой фонд, социальные объекты. Наша цель — чтобы в детских учреждениях вновь зазвучал детский смех, старшее поколение могло получить всю необходимую медицинскую помощь»,подчеркнул Дмитрий Артюхов.
По его словам, в республику в рамках заключенного соглашения отправят гуманитарные грузы — уже в пути первая партия самой необходимой помощи. Так, округ предоставит району ДНР специализированную технику для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины. Также будут направлены строительные материалы, медикаменты и шесть тысяч продуктовых наборов.
Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернаторов Ямала и Челябинской области за смелость и помощь в непростое время.
«Было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне хотят помочь нам. Искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение»,сказал он.
Отметим, что в рабочей поездке Дмитрий Артюхов находится вместе со своим заместителем, курирующим сферы строительства и транспорта. Губернатор и Александр Подорога побывали в районном центре, где осмотрели объекты, нуждающиеся во внимании в первую очередь.
Это, в частности, школы № 6 и № 4, два детских сада, центральная городская и железнодорожная больницы, центр детского и юношеского творчества, районный дом культуры. Для восстановления инфраструктуры в кратчайшие сроки округ привлечет дополнительные ресурсы.
На социальных объектах прошли рабочие встречи с подрядными организациями. С ним обсудили планы и сроки выполнения ремонтных и восстановительных работ.