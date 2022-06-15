Ямал и Челябинская область возьмут шефство над Волновахским районом ДНР

«Благодаря нашим военным сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача. Оценили фронт работ в райцентре, будем восстанавливать жилой фонд, социальные объекты. Наша цель — чтобы в детских учреждениях вновь зазвучал детский смех, старшее поколение могло получить всю необходимую медицинскую помощь»,подчеркнул Дмитрий Артюхов.