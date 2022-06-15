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Все больше тюменцев обращаются к депутатам городской Думы

15 июня 06:49
Фото: 1Mi
Более 950 обращений рассмотрели депутаты Тюменской городской Думы за пять месяцев текущего года. Тюменцев волновали вопросы, касающиеся благоустройства города, мер социальной поддержки, предоставления услуг ЖКХ и улучшения жилищных условий.
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Тюмень

При помощи депутата Николая Моисеева отремонтируют раньше запланированного срока инженерные коммуникации в подвале дома на ул. Казаровской, 1а. Капитальный ремонт был возможен только в период 2027–2032 годов, но удалось скорректировать региональную программу.

После депутатского запроса Сергея Пыхалова восстановили разрушенную кирпичную кладку фасада многоэтажки по ул. Карла Маркса. По результатам проведенного обследования дом признали аварийным и подлежащим сносу до 1 января 2029 года, а, значит, еще несколько тюменских семей переедут в новые квартиры.

Комфортными должны быть не только жилые помещения, но и дворы, уверены депутаты. Ранее жильцы дома на ул. Космонавтов, 33а озвучили Александру Григорьеву свое пожелание — привести в порядок дворовую территорию, в этом году рабочие приступили к благоустройству объекта.

«Количество обращений граждан ежегодно растет. Это говорит о доверии тюменцев депутатам и оперативном решении проблем»,отметил председатель Думы Евгений Заболотный.

Он добавил, что с начала работы седьмого созыва Думы депутатский корпус сумел наладить эффективное сотрудничество с администрацией Тюмени в интересах горожан, в том числе приняв решение сократить сроки рассмотрения обращений жителей.

#Новости#Городская Дума#Депутаты#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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