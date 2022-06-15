Все больше тюменцев обращаются к депутатам городской Думы

Комфортными должны быть не только жилые помещения, но и дворы, уверены депутаты. Ранее жильцы дома на ул. Космонавтов, 33а озвучили Александру Григорьеву свое пожелание — привести в порядок дворовую территорию, в этом году рабочие приступили к благоустройству объекта.