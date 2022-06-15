В Тюменской области выявляют виновников беспорядка на контейнерных площадках

Так, во время одного из таких рейдов нарушитель был обнаружен с поличным. В тот день мужчина приехал с прицепом на контейнерную площадку в микрорайоне Березняки и,поленившись, выбросил мусор перед баками, а не в стоящие рядом ёмкости. По материалам экологов ООО «ТЭО» государственным инспектором в области охраны окружающей среды проведено расследование и установлен владелец транспортного средства, по факту размещения отходов на почве возбуждено дело об административном нарушении.