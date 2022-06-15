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В Тюменской области выявляют виновников беспорядка на контейнерных площадках

15 июня 07:43
Фото: «ТЭО»
В Тюменской области на контейнерных площадках проходят профилактические рейды. Их цель – выявить нарушения правил обращения с отходами, рассказать, как поступать правильно, и обеспечить порядок у контейнеров.

Ежегодные рейды проводят экологи регионального оператора по обращению с ТКО. В перечне адресов контейнерные площадки, которые можно отнести к проблемным. Их общая беда – это «серые возчики» и отсутствие культуры грамотного обращения с отходами.

«Во время выездных мероприятий наши специалисты общаются с потребителями и напоминают о необходимости соблюдения экологического законодательства, объясняют какие виды отходов относятся к твёрдым коммунальным, а какие в контейнер выбрасывать нельзя. В случае выявления нарушений, например, размещение в баке биологических отходов, отходов производства, стройки или сброса мусора на почву, а не в контейнер, информация фиксируется и передаётся уполномоченным органам власти для принятия правовых мер к виновнику»,сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Так, во время одного из таких рейдов нарушитель был обнаружен с поличным. В тот день мужчина приехал с прицепом на контейнерную площадку в микрорайоне Березняки и,поленившись, выбросил мусор перед баками, а не в стоящие рядом ёмкости. По материалам экологов ООО «ТЭО» государственным инспектором в области охраны окружающей среды проведено расследование и установлен владелец транспортного средства, по факту размещения отходов на почве возбуждено дело об административном нарушении.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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