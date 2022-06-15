nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области уже год не могут найти место для скандального завода ферросплавов

15 июня 03:54
Фото: tyumenferro.ru
В Тюменской области почти не могут найти подходящее место для размещения скандального завода ферросплавов. В правительстве региона сообщили, что в настоящее время вопрос выбора площадки для нового производства находится в стадии обсуждения с инвесторами. Но окончательный вариант не утвержден, пишет URA.RU.
Сюжет
Тюмень

Впервые информация о планах правительства Тюменской области по строительству металлургического завода была озвучена в 2019 году. Разместить производство планировали в Антипино. Весной 2021 года местные жители неоднократно выступали против реализации проекта рядом с жилой зоной, опасаясь негативного воздействия на экологию — проводили собрания, писали обращения в прокуратуру.

В итоге, в июне прошлого губернатор Тюменской области заявил о том, что завод ферросплавов в Антипино строить не будут. Позже, в августе, появилась информация о том, что предприятие, возможно, разместят в Тюменском районе.

Однако, на данный момент площадка для металлургического предприятия так и не найдена.

Ранее «Наш Город», что под Тюменью возведут предприятие по переработке бытовых отходов. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. Новое производство даст региону дополнительно десятки рабочих мест.

#Новости#Тюмень#Строительство#Заводы#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25