В Тюменской области уже год не могут найти место для скандального завода ферросплавов

Впервые информация о планах правительства Тюменской области по строительству металлургического завода была озвучена в 2019 году. Разместить производство планировали в Антипино. Весной 2021 года местные жители неоднократно выступали против реализации проекта рядом с жилой зоной, опасаясь негативного воздействия на экологию — проводили собрания, писали обращения в прокуратуру.
В итоге, в июне прошлого губернатор Тюменской области заявил о том, что завод ферросплавов в Антипино строить не будут. Позже, в августе, появилась информация о том, что предприятие, возможно, разместят в Тюменском районе.
Однако, на данный момент площадка для металлургического предприятия так и не найдена.
Ранее «Наш Город», что под Тюменью возведут предприятие по переработке бытовых отходов. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. Новое производство даст региону дополнительно десятки рабочих мест.