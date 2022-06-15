В Тюменской области уже год не могут найти место для скандального завода ферросплавов

В Тюменской области почти не могут найти подходящее место для размещения скандального завода ферросплавов. В правительстве региона сообщили, что в настоящее время вопрос выбора площадки для нового производства находится в стадии обсуждения с инвесторами. Но окончательный вариант не утвержден, пишет URA.RU.

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