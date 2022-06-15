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В Тюменской области рекордно подорожали мясо и рыба

15 июня 06:58
Фото: 1Mi
В Тюменской области за последние восемь лет стоимость рыбы выросла в 2,8 раза. Если в 2014 году цена за килограмм составляла 163 рубля, то сегодня в районе 460 рублей — практически столько же, сколько килограмм мяса свинины. Такие данные представила служба Росстата.

По данным ведомства, помимо рыбы, серьезный рост стоимости зарегистрирован на говядину и свинину — с 350 до 660 — 700 рублей и с 290 до 420 рублей соответственно за 8 лет.

Менее всего, выросло в цене куриное мясо. Если в 2014 году килограмм тушки птицы обходился в 130 рублей, то сегодня за нее придется заплатить порядка 200 рублей.

В целом по России только за первые четыре месяца этого года, цены на продукты выросли на 9,99%. Абсолютный рекордсменами стали овощи, сахар и бананы. К примеру, капуста и лук стали стоить дороже на 85% и 63% соответственно.

В настоящее время в регионах страны наблюдается небольшое снижение стоимость ряда продуктов. Свинина, курица, колбасы стали стоить дешевле на 0,6 — 0,2%. До 10% снизились цены на яйца, до 10-20% — на огурцы и томаты.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата тюменские учителя зарабатывают в среднем на четыре тысячи рублей в месяц больше, чем коллеги в среднем по России. Обладателями самых высоких доходов является педагоги ямальских, московских и сахалинских школ — размеры их заработной платы достигают 110 тысяч рублей. Самые маленькие зарплаты получают учителя Ингушетии и Ивановской области (24 — 25 тысяч рублей).

#Новости#Росстат#Рост цен#Валентина Бурнашева#Экономика
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