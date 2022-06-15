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В Тюменской области оценят перспективы развития рынка труда

15 июня 12:09
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Департамент труда и занятости населения Тюменской области проводит мониторинг перспективного развития рынка труда региона в период 2021–2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Исследование включает несколько показателей:

— состав и перспективные потребности в кадрах предприятий, высвобождении работников;

— потребности в кадрах предприятий малого и среднего предпринимательства;

— выпуск специалистов на пятилетнюю перспективу;

— создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.

Участие в мониторинге могут принять работодатели со всей области.

«Сведения, поданные организациями, помогут качественно провести прогноз развития рынка труда и подготовить персонал под кадровые потребности», пояснили в департаменте.

Анкеты мониторинга размещены онлайн.

Напомним, глава Тюменской области Александр Моор держит ситуацию с рынком труда на личном контроле. Не смотря на то, что уровень регистрируемой безработицы в регионе редко превышает 0,6%, непростая экономическая ситуация, уход из России западных компаний требуют от властей особого пристального внимания. На сегодняшний день, в банке вакансий для жителей Тюменской области есть свыше 24,5 тыс. предложений: на одного незанятого гражданина приходится по четыре вакансии. Традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сферы услуг и торговли.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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