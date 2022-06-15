В Тюменской области оценят перспективы развития рынка труда

Напомним, глава Тюменской области Александр Моор держит ситуацию с рынком труда на личном контроле. Не смотря на то, что уровень регистрируемой безработицы в регионе редко превышает 0,6%, непростая экономическая ситуация, уход из России западных компаний требуют от властей особого пристального внимания. На сегодняшний день, в банке вакансий для жителей Тюменской области есть свыше 24,5 тыс. предложений: на одного незанятого гражданина приходится по четыре вакансии. Традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сферы услуг и торговли.