В Тюменской области и Югре прошел массовый велопробег энергетиков ко Дню России

Мероприятие прошло в семи крупнейших городах Тюменской области и Югры — к велопробегу присоединились Тюмень, Нефтеюганск, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Урай и Нягань. Маршруты велосипедистов спланировали заранее, они пролегали через центральные улицы, парки, набережные, и завершались у места работы. В городах, где путь пролегал по проезжей части, активистов сопровождал экипаж ГИБДД.
Самый длинный путь совершили работники филиала «Россети Тюмень» в Нягани. 25 участников мероприятия проехали на велосипедах 11 км.
«Пятый год подряд на один день мы отказываемся от автомобилей и пересаживаемся на двухколесный транспорт. Данная акция — это не соревнования на скорость, это позитивная и полезная для здоровья велопрогулка в команде единомышленников»,рассказал энергетик из Нягани Анатолий Филатов.
К слову, это не единственная инициатива, которую поддержали специалисты «Россети Тюмень». Энергетики уже участвовали в акции «Час земли», и на 60 минут снизили энергопотребление архитектурно-художественной подсветки в 12 городах Тюменской области, Югры и ЯНАО. Кроме того, представители электросетевого комплекса обзавелись доброй традицией — участвовать в экопроектах и волонтерском движении.