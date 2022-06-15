В Тюменской области и Югре прошел массовый велопробег энергетиков ко Дню России

«Пятый год подряд на один день мы отказываемся от автомобилей и пересаживаемся на двухколесный транспорт. Данная акция — это не соревнования на скорость, это позитивная и полезная для здоровья велопрогулка в команде единомышленников»,рассказал энергетик из Нягани Анатолий Филатов.