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В Тюменской области и Югре прошел массовый велопробег энергетиков ко Дню России

15 июня 16:52
Фото: «Россети Тюмень»
Массовый велопробег, посвященный Дню России, поддержали более 100 энергетиков из Тюменской области и ХМАО-Югры в знак поддержки страны. Акцию организовала компания «Россети Тюмень». Общая протяженность дистанции, которую преодолели активисты, составила более 30 км.

Мероприятие прошло в семи крупнейших городах Тюменской области и Югры — к велопробегу присоединились Тюмень, Нефтеюганск, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Урай и Нягань. Маршруты велосипедистов спланировали заранее, они пролегали через центральные улицы, парки, набережные, и завершались у места работы. В городах, где путь пролегал по проезжей части, активистов сопровождал экипаж ГИБДД.

Самый длинный путь совершили работники филиала «Россети Тюмень» в Нягани. 25 участников мероприятия проехали на велосипедах 11 км.

«Пятый год подряд на один день мы отказываемся от автомобилей и пересаживаемся на двухколесный транспорт. Данная акция — это не соревнования на скорость, это позитивная и полезная для здоровья велопрогулка в команде единомышленников»,рассказал энергетик из Нягани Анатолий Филатов.

К слову, это не единственная инициатива, которую поддержали специалисты «Россети Тюмень». Энергетики уже участвовали в акции «Час земли», и на 60 минут снизили энергопотребление архитектурно-художественной подсветки в 12 городах Тюменской области, Югры и ЯНАО. Кроме того, представители электросетевого комплекса обзавелись доброй традицией — участвовать в экопроектах и волонтерском движении.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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