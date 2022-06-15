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В Тюмени за сутки на дорогах сбили 5 детей

15 июня 05:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
Пять юных жителей Тюмени попали накануне под колеса автомобилей. Четверо школьников были сбиты во дворах домов, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. На улице Широтной водитель автомобиля Mazda наехал, двигаясь задним ходом, на 6-летнюю горожанку. Ребенок получил ушибы.
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Дети

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зелинского, 24. Здесь двое школьников, катаясь на арендованном электросамокате, оставленном соседями во дворе дома, столкнулись с автомобилем Ford Transit. В результате аварии дети получили различные травмы, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Ранее «Наш Город» писал, что на прошлой неделе в Тюмени в микрорайоне «Тюменская слобода» под колеса Skoda попала 15-летняя школьница. Девочка передвигалась по пешеходному переходу на электросамокате. В результате аварии ребенок с травмами был доставлен в больницу.

#Новости#ГИБДД#Дети#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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