В Тюмени за сутки на дорогах сбили 5 детей

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зелинского, 24. Здесь двое школьников, катаясь на арендованном электросамокате, оставленном соседями во дворе дома, столкнулись с автомобилем Ford Transit. В результате аварии дети получили различные травмы, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
Ранее «Наш Город» писал, что на прошлой неделе в Тюмени в микрорайоне «Тюменская слобода» под колеса Skoda попала 15-летняя школьница. Девочка передвигалась по пешеходному переходу на электросамокате. В результате аварии ребенок с травмами был доставлен в больницу.