В Тюмени за сутки на дорогах сбили 5 детей

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зелинского, 24. Здесь двое школьников, катаясь на арендованном электросамокате, оставленном соседями во дворе дома, столкнулись с автомобилем Ford Transit. В результате аварии дети получили различные травмы, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.