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В Тюмени стартует очередной этнофестиваль. Стоимость билетов от 2,3 тысяч рублей

15 июня 07:29
Фото: 1Mi
Очередной этнофестиваль «Родные люди» стартует в Тюмени на этой неделею Мероприятие пройдет в поселении «Родное» с 17 по 19 июня и включит в себя сразу четыре направления — семью, музыку и танцы, здоровье, культуру конца XIX — начала XX веков.
Сюжет
Тюмень

Организаторами являются экс-устроители знаменитого фестиваля «Небо и земля». По их словам ожидается рекордное количество участников и гостей.

В течение трех дней на территории поселения под Тюменью будут работать четыре площадки, на которых каждый сможет найти себе занятие по душе. Семьям с детьми предложат занятия рукоделием, показы кинофильмов.

Любителей искусства ждут музыкальные мастер-классы, концерты, посиделки вечером у костра. Секреты йоги, массажа и парения раскроют приверженцам ЗОЖ. Прикладные мастер-классы, стерльба из лука и много другое ждут посетителей фестиваля «Реки времен».

Также запланированы экскурсии, посещение пасеки, интерактивного музея-чума. Стоимость билетов на этнофестиваль составит от 2 350 до 4 900 тысяч рублей.

Отметим, ранее, с 9 по 13 июня, под Тюменью, в районе деревни Песьянка, прошел этнофестиль «Небо и земля». Стоимость билетов на него составляла от 2 450 до 4 900 рублей. По тарифу «Парный» вход стоит 8 820 рублей.

#Новости#Тюмень#Фестиваль#Этнофестиваль#Валентина Бурнашева#Общество
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