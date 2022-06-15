В Тюмени стартует очередной этнофестиваль. Стоимость билетов от 2,3 тысяч рублей

Очередной этнофестиваль «Родные люди» стартует в Тюмени на этой неделею Мероприятие пройдет в поселении «Родное» с 17 по 19 июня и включит в себя сразу четыре направления — семью, музыку и танцы, здоровье, культуру конца XIX — начала XX веков.

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