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В Тюмени сняли на видео дворника, поджигающего тополиный пух

15 июня 08:47
Фото: «НашГород»
Видео с дворником, поджигающим тополиный пух, опубликовали сегодня в социальных сетях жители микрорайона Мыс. Своеобразное развлечение взрослого мужчины неравнодушные горожане уже направили в соответствующие службы. Также очевидцы сообщают о подростках, развлекающих себя аналогичным способом в районе Дома Обороны.

Между тем, только сегодня специалисты МЧС разослали жителям области предупреждение о недопустимости поджигания тополиного пуха.

«Предприятиям и учреждениям следует провести дополнительные инструктажи о мерах по пожарной безопасности, для предотвращения возгораний жителям и организациям города рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог, пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха», отметили в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что с 8 июня размеры штрафов за поджоги увеличены на десять раз. За поджигание травы теперь придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Поджигателю виновному в возникновении пожара грозит заключениее в тюрьму на 4 года.

#Новости#Поджог#Тополиный пух#Валентина Бурнашева#Общество
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