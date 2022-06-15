В Тюмени сняли на видео дворника, поджигающего тополиный пух

Ранее «Наш Город» писал, что с 8 июня размеры штрафов за поджоги увеличены на десять раз. За поджигание травы теперь придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Поджигателю виновному в возникновении пожара грозит заключениее в тюрьму на 4 года.