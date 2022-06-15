В Тюмени сняли на видео дворника, поджигающего тополиный пух

Между тем, только сегодня специалисты МЧС разослали жителям области предупреждение о недопустимости поджигания тополиного пуха.
«Предприятиям и учреждениям следует провести дополнительные инструктажи о мерах по пожарной безопасности, для предотвращения возгораний жителям и организациям города рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог, пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха», отметили в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что с 8 июня размеры штрафов за поджоги увеличены на десять раз. За поджигание травы теперь придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Поджигателю виновному в возникновении пожара грозит заключениее в тюрьму на 4 года.