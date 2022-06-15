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В Тюмени с 16 по 26 июня изменится схема движения нескольких автобусов

15 июня 11:04
Фото: 1Mi
В Тюмени с 16 по 26 июня изменится схема работы нескольких автобусов, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Автобусы № 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 меняют маршрут из-за ремонтных работ на улице Олимпийской.

Сейчас в областной столице зарегистрировано 8 различных ограничений в движении.

«С 16 по 26 июня 2022 года на период производства работ по ул. Олимпийской на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Широтной маршруты №№ 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими по маршруту объезда остановочными пунктами»сообщают в ведомстве.

Стоит отметить, что в районе улицы Дружбы на автодороге Р-404 км 13 – км 23 производятся дорожные работы с организацией сужения проезжей части.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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