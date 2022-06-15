В Тюмени с 16 по 26 июня изменится схема движения нескольких автобусов

«С 16 по 26 июня 2022 года на период производства работ по ул. Олимпийской на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Широтной маршруты №№ 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими по маршруту объезда остановочными пунктами»сообщают в ведомстве.