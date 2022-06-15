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В Тюмени рядом с озером Круглое постоят огромный концертный зал

15 июня 08:19
Фото: 1Mi
Концертный зал на 1200 мест планируют построить в Тюмени в границе зеленой зоны рядом с озером Круглое (улица Мельникайте). Проект был вынесен в начале июня на обсуждение горожан. По планам, новое заведение появится в областной столице в 2025 году.

Ранее «Наш Город» писал, что до 2025 года в Тюмени в районе улиц Ивана Словцова — Таллинская построят дом для вынужденных переселенцев общей площадью 1800 квадратных метров. В этом же районе, по планам, появятся универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1330 мест, спортивные клубы, бассейны, паркинги, станция техобслуживания автомобилей.

Кроме того, в границе улицы Лесопарковая, возведут новый жилой комплекс. Высота домов будет достигать 23 этажей. Работы по строительству планируют завершить в течение двух лет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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