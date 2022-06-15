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В Тюмени около улицы Верещагина возникла свалка с мертвыми кошками и собаками

15 июня 10:35
Фото: 1Mi
В Тюмени на пересечении улиц Верещагина и Мусы Джалиля возникла большая свалка, сообщает тюменка Оксана Т. В паблике «ЧС Тюмень». Сюда выбрасывают мёртвых домашних животных (кошки, собаки, куры). Здесь прибрежная зона.

Рядом расположены частные жилые дома, а грязь стекает прямо в реку.

«Из года в год. Прибрежная зона. В 100 метрах Тура. Тут же рыбачат. Стоят 2 контейнера, из них убирают ежедневно (вопросов нет). Ну а рядом? Эта куча лежит уже месяц, также выкидывают (мёртвых кошек, собак, кур)»сообщила Оксана Т.

Ранее «Наш город» сообщал, что на контейнерную площадку, располагающуюся в микрорайоне Казарово, «Газели» свозят отходы со всех уголков города. Грузовики работают даже ночью, люди постоянно слышат грохот.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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