В Тюмени около улицы Верещагина возникла свалка с мертвыми кошками и собаками

«Из года в год. Прибрежная зона. В 100 метрах Тура. Тут же рыбачат. Стоят 2 контейнера, из них убирают ежедневно (вопросов нет). Ну а рядом? Эта куча лежит уже месяц, также выкидывают (мёртвых кошек, собак, кур)»сообщила Оксана Т.