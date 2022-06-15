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В Тюмени на улице 50 лет Октября напали на водителя такси

15 июня 13:18
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали подозреваемых в нападении на водителя такси. По информации управления Росгвардии, злоумышленники совершили разбойное нападение на тюменца в районе улицы 50 лет Октября.

Подозреваемые угрожали ножом и похитили мобильный телефон и другие вещи.

«Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом»сообщили представители ведомства.

Недалеко от места преступления были замечены схожие по приметам мужчины. Подозреваемых удалось задержать, ведётся следствие.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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