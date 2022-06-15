В Тюмени на улице 50 лет Октября напали на водителя такси

«Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, росгвардейцы получили информацию о разбойном нападении на водителя такси по улице 50 лет Октября. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили потерпевшего и узнали, что неизвестные лица, угрожая ножом»сообщили представители ведомства.