В Тюмени на месяц раньше открыли развязку на Московском тракте

Строители ещё заканчивают нанесение разметки, работы выполнены с опережением графика на месяц (открытие было запланировано на 15 июля).
«Ровно за два месяца на путепроводе были демонтированы и заменены верхние слои дорожного покрытия, защитный слой и гидроизоляция. Восстановлена дренажная и водоотводная системы. Там, где это требовалось, восстановлены фундаменты ограждения»отмечают представители ведомства.
Всего заменили 414 метров асфальта, гарантия на работы – 4 года. В этом году в план работ попали сразу две транспортные развязки.