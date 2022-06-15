В Тюмени на месяц раньше открыли развязку на Московском тракте

«Ровно за два месяца на путепроводе были демонтированы и заменены верхние слои дорожного покрытия, защитный слой и гидроизоляция. Восстановлена дренажная и водоотводная системы. Там, где это требовалось, восстановлены фундаменты ограждения»отмечают представители ведомства.