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В Тюмени на месяц раньше открыли развязку на Московском тракте

15 июня 10:12
Фото: 1Mi
В Тюмени 15 июня дорожные рабочие открыли движение по развязке на Московском тракте, сообщает ГУС по Тюменской области. Ремонт путепровода завершился, ограждающие конструкции были убраны.

Строители ещё заканчивают нанесение разметки, работы выполнены с опережением графика на месяц (открытие было запланировано на 15 июля).

«Ровно за два месяца на путепроводе были демонтированы и заменены верхние слои дорожного покрытия, защитный слой и гидроизоляция. Восстановлена дренажная и водоотводная системы. Там, где это требовалось, восстановлены фундаменты ограждения»отмечают представители ведомства.

Всего заменили 414 метров асфальта, гарантия на работы – 4 года. В этом году в план работ попали сразу две транспортные развязки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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