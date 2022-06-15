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В Тюмени на месяц перекроют дорогу на Тимирязева. Здесь объезжают пробку на объездной

15 июня 13:54
Фото: 1Mi
В Тюмени на месяц перекроют дорогу на улице Тимирязева около дома №60 по Червишевскому тракту, сообщает горадминистрация. Здесь будут проводить ремонтные работы на тепломагистрали.

Следует отметить, что в этом районе водители объезжают большую пробку на объездной дороге. Объехать данный участок можно по Самарцева, Молодёжной и Сибирской.

«В связи с проведением капитального ремонта тепломагистрали с 24.06.2022 по 25.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств на ул. Тимирязева (в районе дома № 60 по ул. Червишевский тракт) и ул. Южной (в районе дома № 13 по ул. Червишевский тракт) города Тюмени»отмечают чиновники.

Сегодня дорожники отрыли участок трассы на развязке у Московского тракта, работы завершили на месяц раньше срока.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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