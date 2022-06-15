В Тюмени на месяц перекроют дорогу на Тимирязева. Здесь объезжают пробку на объездной

«В связи с проведением капитального ремонта тепломагистрали с 24.06.2022 по 25.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств на ул. Тимирязева (в районе дома № 60 по ул. Червишевский тракт) и ул. Южной (в районе дома № 13 по ул. Червишевский тракт) города Тюмени»отмечают чиновники.