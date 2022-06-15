В Тюмени на 8 лет в тюрьму отправили тюменца, избившего приятеля куском оконной рамы

По данным следствия, 2 марта 26-летний тюменец отдыхал в компании своего 51-летнего знакомого с распитием горячительных напитков. В ходе посиделок между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Мужчина нанес своему старшему другу несколько ударов оконной рамой по телу.