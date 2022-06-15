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В Тюмени на 8 лет в тюрьму отправили тюменца, избившего приятеля куском оконной рамы

15 июня 08:55
Фото: 1Mi
К восьми годам лишения свободы приговорил суд 26-летнего тюменца за избиение до смерти своего приятеля. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть».

По данным следствия, 2 марта 26-летний тюменец отдыхал в компании своего 51-летнего знакомого с распитием горячительных напитков. В ходе посиделок между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Мужчина нанес своему старшему другу несколько ударов оконной рамой по телу.

От полученных травм и неоказанной вовремя медицинской помощи последний скончался через несколько дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в Викуловском районе обвинение в убийстве предъявлено 72-летнему пенсионеру. Пожилого мужчину подозревают виновным в смерти своей жены. По версии следствия, женщину он зарезал кухонным ножом.

#Новости#Убийство#Прокуратура#Валентина Бурнашева#Происшествия
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