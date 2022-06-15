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В Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского

15 июня 11:40
Фото: Оперштаб Тюмень
В Тюмень 17 июня привезут мощи преподобного Сергия Радонежского, об этом сообщает оперштаб региона. Они пробудут в областной столице до вечера 18 числа. Все желающие могут увидеть святыню в монастыре на улице Коммунистическая, 10.

Мощи привозили в Тюмень в 2014 году.

«Событие приурочили к 600-летию обретения мощей преподобного. Сергий Радонежский своими молитвами помог русскому войску победить на Куликовом поле»отметили в ведомстве.

По данным «Нашего города», в октябре 2014 года жители Тюменской области смогли прикоснуться к святыне православной религии — иконе преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Икона преподобного Сергия Радонежского хранится в Троице-Сергиевой лавре, тогда она прибыла в областную столицу из Новокузнецка.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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