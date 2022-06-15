В Тюмень привезут мощи преподобного Сергия Радонежского

По данным «Нашего города», в октябре 2014 года жители Тюменской области смогли прикоснуться к святыне православной религии — иконе преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Икона преподобного Сергия Радонежского хранится в Троице-Сергиевой лавре, тогда она прибыла в областную столицу из Новокузнецка.