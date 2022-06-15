В центре Тюмени выросла трава высотой с человеческий рост

«Почти по всему городу такая картина. Траву не скашивают, урны стоят полные и рядом мешки с мусором, который убрали ранее. Разучились работать или другая причина?», пишет Валентина Б.
Некоторые горожане считают, что именно из-за некошеной растительности в этом году наблюдается небывалый всплеск случаев присасывания клещей — только 12 июня за помощью к медикам обратились 370 человек.
«Поэтому и клещи в городе и комары. Траву не косят, противоклещевую обработку не проводят», пишет Галина В.
Между тем, в администрации города жителей Тюмени уверяют в том, что все проблемные участки находятся на контроле у специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управ административных округов.
«Работы по скосу травы запланировано выполнить до 21 июня. В соответствии с перечнем работ по благоустройству и уборке территории города кошение травы выполняется не менее 3 раз за период», заявили в администрации.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы оставляют в социальных сетях многочисленные жалобы на заваленные мусором остановочные комплексы.