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В центре Тюмени выросла трава высотой с человеческий рост

15 июня 06:11
Фото: 1Mi
Трава высотой с человека выросла в Тюмени в районе улицы Волгоградской. Жители областной столицы сетуют, что в этом году некошеная трава наблюдается практически во всех районах города.

«Почти по всему городу такая картина. Траву не скашивают, урны стоят полные и рядом мешки с мусором, который убрали ранее. Разучились работать или другая причина?», пишет Валентина Б.

Некоторые горожане считают, что именно из-за некошеной растительности в этом году наблюдается небывалый всплеск случаев присасывания клещей — только 12 июня за помощью к медикам обратились 370 человек.

«Поэтому и клещи в городе и комары. Траву не косят, противоклещевую обработку не проводят», пишет Галина В.

Между тем, в администрации города жителей Тюмени уверяют в том, что все проблемные участки находятся на контроле у специалистов департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управ административных округов.

«Работы по скосу травы запланировано выполнить до 21 июня. В соответствии с перечнем работ по благоустройству и уборке территории города кошение травы выполняется не менее 3 раз за период», заявили в администрации.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы оставляют в социальных сетях многочисленные жалобы на заваленные мусором остановочные комплексы.

#Новости#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
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