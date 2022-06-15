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В Сбере рассказали о многоуровневых средствах защиты клиентов банка

15 июня 11:34
Фото: press.sber.ru
Специалисты Сбербанка после 24 февраля стали регистрировать до 50 000 звонков от мошенников в день. В условиях импортозамещения системы безопасности организации работают без сбоев. Высокие технологии защищают клиентов от преступников, заверил заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Издание iz.ru пишет, что в Бердянске работал большой мошеннический кол-центр. Каждый день там 300 человек осуществляли где-то 5 000 звонков. В распоряжении мошенников находилась база из телефонных номеров 20 миллионов россиян. Только по Сберу за четыре месяца удалось предотвратить ущерб на 108 миллионов рублей, подчеркнул Кузнецов.

Сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка». Мошенники стали чаще действовать от имени сторонних крупных банков. Эксперты предрекают, что рекорд минувшего года по числу звонков будет побит уже в течение третьего квартала, заявил топ-менеджер.

Преступники постоянно ищут новые возможности получения прибыли от доверчивых россиян. Мошенники совершенствуют свою тактику по мере того, как граждане учатся распознавать стандартные схемы обмана.

Объем мошенничества из мест лишения свободы в России за последнюю пару лет сократился в 10 раз. Крупные call-центры закрыты. Сегодня действуют, как правило, мошенники-одиночки и члены этнических преступных групп.

В настоящее время фокус внимания Сбербанка смещен на борьбу с дропперами — теми, кто незаконно обналичивает денежные средства для злоумышленников через банковские карты, пояснил Кузнецов. С начала года Сбер заблокировал около 50 000 попыток выпуска карт-дропов. Реальное количество дропперов в Российской Федерации может составлять примерно 500 000 человек.

По данным Банка России, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года было проведено 265 крупных DDoS-атак на банки страны — в 22 раза больше, чем в начале года. Только Сбер в первом квартале текущего года смог отразить 349 DDoS-атак — в 10 раз больше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Злоумышленники применяют не только DDoS-атаки, но и целевой фишинг, и адресное общение. Так, за март количество фишинговых атак на сотрудников отечественных организаций увеличилось вдвое.

Процесс импортозамещения не угрожает безопасности Сбера и его клиентов. У организации в наличии современные многоуровневые средства защиты. Сбер полностью обеспечивает безопасность своих систем. Он готов защитить не только свои данные, но и информацию прочих российских организаций. У Сбера имеются для этого эффективные решения, подытожил Кузнецов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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