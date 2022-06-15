В Сбере рассказали о многоуровневых средствах защиты клиентов банка

По данным Банка России, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года было проведено 265 крупных DDoS-атак на банки страны — в 22 раза больше, чем в начале года. Только Сбер в первом квартале текущего года смог отразить 349 DDoS-атак — в 10 раз больше, чем в четвертом квартале прошлого года.