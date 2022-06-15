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В ближайшее время в Тюмени не будут строить большие торговые центры

15 июня 15:58
Фото: 1Mi
По словам предпринимателя Сергея Гусева, в Тюмени в ближайшее время не появится новых больших торговых центров. Спрос на павильоны в действующих ТРЦ серьёзно снизился, сообщает «Тюменское время». Более того продажи постепенно уходят в онлайн.

Подобные объекты банки не будут кредитовать, организаторам стройки придётся рассчитывать на свои средства. Есть проблемы и с оборудованием для торговых площадей, отделка и материалы.

Сейчас в Тюменских ТРЦ количество арендаторов не увеличивается. Могут увеличить торговые площадки уже действующие компании, но здесь пока роста не наблюдается.

«До пандемии при открытии торгового центра до его максимального заполнения это период год – полтора. А сейчас этот период вообще предсказать сложно»сообщил Сергей Гусев.

Между тем в новых районах Тюмени небольшие ТЦ ещё будут открываться. Более того около улицы Мориса Тореза появится крупный ТРЦ площадью 45 000 квадратных метров, но срок возведения продлили до 2027 года

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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