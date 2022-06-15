Тюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетов

По словам очевидцев, очереди из желающих приобрести товары по акции начали скапливаться в магазинах с полудня. При этом уже с утра некоторые полки с товарами были опустошены.
Заметим, Тюмень стала не единственным городом, в «Мегамартах» которого возник ажиотаж. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней Свердловской области, где в ближайшее время магазины также закроются.
Напомним, еще год назад, в июле 2021 года, стало известно о том, что компания «Магнит» выкупила розничную сеть «Мегамартов» за 97 миллиардов рублей. Полностью ликвидировать магазины компания не планирует — на их базе откроют «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра». Также от «Мегамартов» в ассортименте останется отдел кулинарии, у которого имеются свои постоянные покупатели.