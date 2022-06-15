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Тюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетов

15 июня 04:52
Фото: 1Mi
Настоящий ажиотаж наблюдался накануне в тюменских «Мегамартах». В связи с предстоящим закрытием торговая точка объявила о распродаже товаров с 14 по 19 июня. Скидки на продукты, бакалею, моющие средства, алкоголь достигали 40%-50%.

По словам очевидцев, очереди из желающих приобрести товары по акции начали скапливаться в магазинах с полудня. При этом уже с утра некоторые полки с товарами были опустошены.

Заметим, Тюмень стала не единственным городом, в «Мегамартах» которого возник ажиотаж. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней Свердловской области, где в ближайшее время магазины также закроются.

Напомним, еще год назад, в июле 2021 года, стало известно о том, что компания «Магнит» выкупила розничную сеть «Мегамартов» за 97 миллиардов рублей. Полностью ликвидировать магазины компания не планирует — на их базе откроют «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра». Также от «Мегамартов» в ассортименте останется отдел кулинарии, у которого имеются свои постоянные покупатели.

#Новости#Магазины#Очереди#Валентина Бурнашева#Экономика
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