Тюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетов

Напомним, еще год назад, в июле 2021 года, стало известно о том, что компания «Магнит» выкупила розничную сеть «Мегамартов» за 97 миллиардов рублей. Полностью ликвидировать магазины компания не планирует — на их базе откроют «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра». Также от «Мегамартов» в ассортименте останется отдел кулинарии, у которого имеются свои постоянные покупатели.