Тюменцы побили многолетний рекорд по числу обращений с присасыванием клещей

Это в два раза превышает показатели предыдущей недели.
В связи с этим было принято решение открыть в инфекционной больнице дополнительно три бокса. Медики предполагают, что это позволит избежать очередей и равномерно распределить нагрузку по кабинетам. Напомним, медицинскую помощь пострадавшим от клещей в инфекционной больнице оказывают круглосуточно.
Ранее «Наш Город» писал, что в выходные жители областной столицы неоднократно жаловались на длительное ожидание приема врача в очереди. Некоторым из них приходилось ждать осмотра по 3-5 часов.
Увеличение числа пострадавших, вероятнее всего, связано с началом грибного сезона — в местных лесах жители региона уже ведрами собирают белые грибы, несмотря на то, что календаре только июнь.