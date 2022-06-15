Тюменцы побили многолетний рекорд по числу обращений с присасыванием клещей

В связи с этим было принято решение открыть в инфекционной больнице дополнительно три бокса. Медики предполагают, что это позволит избежать очередей и равномерно распределить нагрузку по кабинетам. Напомним, медицинскую помощь пострадавшим от клещей в инфекционной больнице оказывают круглосуточно.