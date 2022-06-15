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Тюменцы побили многолетний рекорд по числу обращений с присасыванием клещей

15 июня 04:21
Фото: 1Mi
Тюменцы побили многолетний рекорд обращений в больницы по поводу присасывания клещей. За праздничное воскресенье, 12 июня, в инфекционной больнице медицинскую помощь оказали 370 пациентам. Всего за последнюю неделю жертвами лесных кровососов стали около тысячи человек.

Это в два раза превышает показатели предыдущей недели.

В связи с этим было принято решение открыть в инфекционной больнице дополнительно три бокса. Медики предполагают, что это позволит избежать очередей и равномерно распределить нагрузку по кабинетам. Напомним, медицинскую помощь пострадавшим от клещей в инфекционной больнице оказывают круглосуточно.

Ранее «Наш Город» писал, что в выходные жители областной столицы неоднократно жаловались на длительное ожидание приема врача в очереди. Некоторым из них приходилось ждать осмотра по 3-5 часов.

Увеличение числа пострадавших, вероятнее всего, связано с началом грибного сезона — в местных лесах жители региона уже ведрами собирают белые грибы, несмотря на то, что календаре только июнь.

#Новости#Клещи#Больницы#Очереди#Валентина Бурнашева#Общество
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