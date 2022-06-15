Тюменцы опустошили супермаркеты, мощи преподобного Сергия Радонежского, новые дороги

В тюменских «Мегамартах» отмечается ажиотаж из-за скидок
Как рассказывают тюменцы, побывавшие в торговой точке в ажиотаж, завлеченные скидками покупатели стали появляться в магазине еще в полдень. Уже в это время некоторые полки оказались пусты.
Стоит отметить, что скидки на бытовую химию, алкоголь и другие товары составляли около 40-50%.
Однако подобный ажиотаж был замечен не только в Тюменской области, в Свердловской области отмечается примерно такая же ситуация.
Напомним, что «Магнит» выкупил сеть «Мегамарт», поэтому магазины закрываются во многих регионах России. На месте бывших «Мегамартов» откроются «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра»
В Тюмени построят новые дороги за объездной
Как сообщают в Оперативном штабе Тюменской области, в микрорайоне «Юго-Западный» построят новые дороги. Регион смог получить инфраструктурный кредит в размере около 2 млрд рублей.
Как отмечают в штабе, заявка была поддержана Президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Стоит отметить, что планируется завершить и строительные работы на транспортной развязке Мельникайте — Дружбы.
Напомним, что в районе Лесобазы планируются построить высотные здания к 2024 году. В проектах будущих квартир балконы не предусмотрены.
Тюменцы смогут увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
В областную столицу 17 июня прибудут мощи преподобного Сергия Радонежского. До вечера 18 июня святыня будет располагаться в монастыре на Коммунистической, 10. Об этом сообщают в Оперативном штабе Тюменской области.
Стоит отметить, что ранее мощи уже привозили в областную столицу — это было в 2014 году. В 2022 году прибытие мощей преподобного Сергия Радонежского приурочено к 600-летию приобретения святыни.
Почти 8 лет назад в областную столицу из Новокузнецка привезли икону преподобного Сергия Радонежского.