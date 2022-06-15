nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы опустошили супермаркеты, мощи преподобного Сергия Радонежского, новые дороги

15 июня 16:48
Фото: 1Mi
Тюменцы снесли с полок сети супермаркетов «Мегамарт» все товары. Ажиотаж случился из-за акции, приуроченной к закрытию магазина. Многие товары отдавали за полцены.
Сюжет
Тюмень

В тюменских «Мегамартах» отмечается ажиотаж из-за скидок

Как рассказывают тюменцы, побывавшие в торговой точке в ажиотаж, завлеченные скидками покупатели стали появляться в магазине еще в полдень. Уже в это время некоторые полки оказались пусты.

Стоит отметить, что скидки на бытовую химию, алкоголь и другие товары составляли около 40-50%.

Однако подобный ажиотаж был замечен не только в Тюменской области, в Свердловской области отмечается примерно такая же ситуация.

Напомним, что «Магнит» выкупил сеть «Мегамарт», поэтому магазины закрываются во многих регионах России. На месте бывших «Мегамартов» откроются «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра»

В Тюмени построят новые дороги за объездной

Как сообщают в Оперативном штабе Тюменской области, в микрорайоне «Юго-Западный» построят новые дороги. Регион смог получить инфраструктурный кредит в размере около 2 млрд рублей.

Как отмечают в штабе, заявка была поддержана Президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Стоит отметить, что планируется завершить и строительные работы на транспортной развязке Мельникайте — Дружбы.

Напомним, что в районе Лесобазы планируются построить высотные здания к 2024 году. В проектах будущих квартир балконы не предусмотрены.

Тюменцы смогут увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского

В областную столицу 17 июня прибудут мощи преподобного Сергия Радонежского. До вечера 18 июня святыня будет располагаться в монастыре на Коммунистической, 10. Об этом сообщают в Оперативном штабе Тюменской области.

Стоит отметить, что ранее мощи уже привозили в областную столицу — это было в 2014 году. В 2022 году прибытие мощей преподобного Сергия Радонежского приурочено к 600-летию приобретения святыни.

Почти 8 лет назад в областную столицу из Новокузнецка привезли икону преподобного Сергия Радонежского.

Материалы по теме
Тюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетовВ Тюмень привезут мощи преподобного Сергия РадонежскогоВ Тюмени 2 млрд рублей направят на новые дороги в районе объездной и на Мельникайте
#Новости#Дороги#Супермаркет#Мощи#Итоги дня#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25