Тюменские власти построят в Парфеново мост к 2030 году

В Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта "Нашему городу" рассказали, что строительство пешеходного моста через пруд, располагающийся между Парфеново и 3-м Заречным уже запланировано.
Однако новый мост появится только в 2030-м году.
"На сегодняшний день проектная документация на строительство улицы местного значения не разрабатывалась. Окончательные сроки реализации указанных мероприятий будут определены исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства города Тюмени на соответствующий финансовый год",говорит Евгений Сорокин, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени
Сейчас деревянный мостик, который сейчас соединяет Парфеново и 3-й Заречный, не находится на балансе города. А потому местным жителям приходится ремонтировать его самостоятельно.