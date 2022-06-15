Тюменская компания «ИНТЕХ» составила конкуренцию зарубежным производителям

Для производства продукции «ИНТЕХ» использует в основном отечественное сырье, в сутки выпускают около 20 тонн смесей. В планах — запустить новые мощности и увеличить объемы производства в два раза.
«Предприятие обеспечивает технологическую независимость российского нефтегазового комплекса от зарубежных поставок. Тюменцы „потеснили“ на рынке нефтегазового сервиса импортные технологии и расходные материалы», отметил губернатор.
Как подчеркнул губернатор, статус резидента индустриального парка дает возможность создавать новые производства, в частности — в сфере импортонезависимости. В нынешней ситуации, когда многие ниши рынка освободились, важно их быстро занять. «Чем больше будет таких технологических площадок, тем лучше для отечественной экономики», — уверен глава Тюменской области.
Стоит напомнить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий — 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.