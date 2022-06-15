Тюмень завалило тополиным пухом

У детей тополиный пух вызывает только радость, а вот взрослое население каждый год сезон ждет с тревогой. Опасения не беспочвенны. Пух может загореться от любой искры — от не потушенной сигареты, сварочных работ, зажженной спички. Его свойство легко воспламеняться могут привести к серьезным пожарам.