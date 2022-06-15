Тюмень завалило тополиным пухом

У детей тополиный пух вызывает только радость, а вот взрослое население каждый год сезон ждет с тревогой. Опасения не беспочвенны. Пух может загореться от любой искры — от не потушенной сигареты, сварочных работ, зажженной спички. Его свойство легко воспламеняться могут привести к серьезным пожарам.
Именно поэтому, тюменцам напоминают о том, что кучи скопившегося тополиного пуха необходимо ликвидировать, совершать поливку территорий, особенно у деревянных строений.
Родителям советуют провести инструктажи с детьми о том, что пух ни в коем случае нельзя поджигать.
Напомним, в минувшем году пожар на Текутьевском кладбище произошел из-за подожженного тополиного пуха. На Лесобазе сгорел двухэтажный жилой дом, в котором проживали 30 человек. Пожар возник из-за брошенной на землю не потушенной сигареты. Обилие пуха позволило огню быстро перейти на хозпостройки и жилой дом.