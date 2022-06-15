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Центр Тюмени вновь стоит в пробке. Причина — неработающий светофор

15 июня 07:48
Фото: 2гис
Центр Тюмени вновь сковали пробки. На этот раз причиной затора стал неработающий на улице 50 лет Октября светофор. По словам очевидцев, пробка наблюдается на участке от улицы Холодильной до Профсоюзной.
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Тюмень

Кроме того, движение затруднено на улице Профсоюзной — от Циолковского до Некрасова, на Холодильной — от Республики до Фабричной.

В связи с проведением дорожных работ по данным сервиса 2 ГИС, пробки зарегистрированы также на улице Первомайской, Володарского, Семакова, Червишевском тракте и Федюнинского.

Напомним, на минувшей неделе в Тюмени в связи с аварийным отключением светофоров на улицах Герцена, Мориса Тореза и Советской, в центре города образовались километровые заторы. Свободными дороги стали только спустя шесть часов — после того, как к сети подключили все светофорные объекты.

#Новости#Тюмень#Пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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