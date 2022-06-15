Центр Тюмени вновь стоит в пробке. Причина — неработающий светофор

Напомним, на минувшей неделе в Тюмени в связи с аварийным отключением светофоров на улицах Герцена, Мориса Тореза и Советской, в центре города образовались километровые заторы. Свободными дороги стали только спустя шесть часов — после того, как к сети подключили все светофорные объекты.