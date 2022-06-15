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Тополиный пух атаковал тюменские улицы

15 июня 09:53
Улицы Тюмени завалило сугробами тополиного пуха. А когда его раздувает ветер, начинается настоящая пуховая буря. Некоторым горожанам приходится надевать маски, а аллергикам лучше вовсе не выходить на улицу.

Тополиный пух жители Тюмени заметили еще в середине прошлой недели. А сегодня уже невозможно выйти на улицу не вдохнув парочку пушинок.

Жители жалуются на самые "пуховые" районы города, это КПД, Лесобаза и Восточный.

Водителям автобусов сейчас приходится останавливаться и чистить решетки радиаторов, чтобы пух не сбивался в «одеяло».

Фото: «НашГород»

Напоминаем, что сугробы из тополиного пуха необходимо убирать, но не посредством сжигания. Также нужно совершать поливку территорий. Особенно это касается деревянных построек.

Фото: «НашГород»

Взрослым сейчас необходимо объяснить своим детям, что ни в коем случае нельзя поджигать пух.

В прошлом году мы писали, что как раз из-за пуха в загорелся двухэтажный дом на Лесобазе

#Алена Патрушева#Видео
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