Тополиный пух атаковал тюменские улицы

Тополиный пух жители Тюмени заметили еще в середине прошлой недели. А сегодня уже невозможно выйти на улицу не вдохнув парочку пушинок.
Жители жалуются на самые "пуховые" районы города, это КПД, Лесобаза и Восточный.
Водителям автобусов сейчас приходится останавливаться и чистить решетки радиаторов, чтобы пух не сбивался в «одеяло».
Напоминаем, что сугробы из тополиного пуха необходимо убирать, но не посредством сжигания. Также нужно совершать поливку территорий. Особенно это касается деревянных построек.
Взрослым сейчас необходимо объяснить своим детям, что ни в коем случае нельзя поджигать пух.