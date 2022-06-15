Сбер запустил новый сервис на блокчейне

GrainChain — это первая в России B2B-экосистема для торговых и логистических операций на рынке зерновых и масличных культур. Цель проекта — повысить скорость и удобство совершения сделок, а также уровень доверия между участниками. Сервис позволяет искать подходящие товары и партнёров по заданным параметрам, проверять благонадёжность контрагентов, осуществлять мониторинг спроса и предложения на продукцию/услуги в онлайн-режиме и многое другое.