Россияне резко увеличили покупки игристых вин

«Можно в Ростове попить автохтонного сибирькового, в области есть несколько имён, но производства сильно разбросаны. В Ставрополе есть 2–3 винодельни. Найти интересные вина можно в Дагестане, где есть 2 проекта, заслуживающих внимания. Один огромный, там есть экскурсии и классные вина, а второй небольшой и даже не предлагает дегустации. Но в Дагестане с точки зрения винного туризма проблематично выстраивать программу. Ради 2–3 виноделен вряд ли вы далеко поедете»отмечается в сообщении «НИ».