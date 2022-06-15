Россияне резко увеличили покупки игристых вин

Между тем отечественные компании сталкиваются с кризисом доверия, по данным опросов «Роскачества», 68% респондентов не доверяют качеству местной продукции. Однако в прошлом году наши вина заняли почти 50% рынка.
Стоит отметить, что подавляющее большинство отечественной продукции находится в ценовом сегменте 200-350 рублей за литр. Для расширения ассортимента есть определённые сложности, многие «интересные» марки производятся небольшими заводами в ограниченном количестве. Им сложно попасть на палки гипермаркетов.
«Российские вина, которые стоят недорого, по классу могут соответствовать импортным винам подороже, потому что на наших винах нет такой акцизной нагрузки. Плюс наши виноделы получают большие субсидии. Российское вино за 500 рублей – не какая-нибудь дешёвка, как итальянское или французское вино за эти деньги, которое пить невозможно. Проблема низкого качества почти повсеместно решена, производители понимают, что такое современные технологии и технологические карты»сообщил в интервью «НИ» блогер Алексей Синельников.
Ещё одна сложность в производстве – нехватка сырья. Сейчас эту проблему быстро не решить, нужно наладить поставки из за границы и высадить новые виноградники.
«В Советском Союзе было порядка 1 млн га виноградников, в Крыму было порядка 100 тыс. га виноградников. Сейчас в Крыму порядка 18 тыс. га виноградников. По всей России нет и 100 тыс. га. По площади мы уступаем и Молдавии, и Грузии»отмечает источник «НИ».
С 2022 года реализуется, который предусматривает выделение аграриям до 2030 года 25,4 млрд рублей. Но до самообеспечения виноградом всё равно не дойдём: площадь виноградников за 8 лет должна увеличиться только на 35%.
Винодельни с талантливыми технологами, открытые для туристов, можно найти в нескольких регионах России.
«Можно в Ростове попить автохтонного сибирькового, в области есть несколько имён, но производства сильно разбросаны. В Ставрополе есть 2–3 винодельни. Найти интересные вина можно в Дагестане, где есть 2 проекта, заслуживающих внимания. Один огромный, там есть экскурсии и классные вина, а второй небольшой и даже не предлагает дегустации. Но в Дагестане с точки зрения винного туризма проблематично выстраивать программу. Ради 2–3 виноделен вряд ли вы далеко поедете»отмечается в сообщении «НИ».