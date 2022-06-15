nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Потепление и солнечная погода ждут жителей Тюмени в среду

15 июня 01:03
Фото: 1Mi
В среду горожан ждёт потепление и солнечная погода, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха поднимется до отметки в + 22 градуса, вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 3-4 метра в секунду, в городе будет малооблачно. Влажность около 80%.

В четверг большую часть дня тюменцев ждёт ясная погода, температура воздуха составит + 24 градуса. Скорость ветра резко снизится до 1-3 метров в секунду, влажность около 65%. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Самым тёплым днём будет пятница, в городе потеплеет до + 26 градусов. С 17:00 в областную столицу вернутся облака, скорость ветра составит 1-3 метра в секунду. Влажность снизится до 69%.

До конца недели возможны сильные ливни и гроза. При этом сохранится тёплая погода.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25