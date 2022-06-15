Потепление и солнечная погода ждут жителей Тюмени в среду

Днём температура воздуха поднимется до отметки в + 22 градуса, вечером возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 3-4 метра в секунду, в городе будет малооблачно. Влажность около 80%.
В четверг большую часть дня тюменцев ждёт ясная погода, температура воздуха составит + 24 градуса. Скорость ветра резко снизится до 1-3 метров в секунду, влажность около 65%. Атмосферное давление немного ниже нормы.
Самым тёплым днём будет пятница, в городе потеплеет до + 26 градусов. С 17:00 в областную столицу вернутся облака, скорость ветра составит 1-3 метра в секунду. Влажность снизится до 69%.
До конца недели возможны сильные ливни и гроза. При этом сохранится тёплая погода.