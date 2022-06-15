Пермская ЦБК запланировала проведение лекций и экоуроков в рамках проекта «Экодесант»

Так, за последние пять лет более 600 предприятий стали участниками проекта. В их числе и ПАО «Сбербанк» в Пермском крае, где были размещены контейнеры под макулатуру. Не так давно для работников банковской организации и их детей была организована лекция, включающая мастер-класс, а на конец июня запланирована экскурсия на современное производство ПЦБК. Об этом пишет properm.ru.