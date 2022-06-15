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Пермская ЦБК запланировала проведение лекций и экоуроков в рамках проекта «Экодесант»

15 июня 10:12
Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» продолжает реализовывать проект «Экодесант». Компанией ежегодно проводятся мероприятия по экологическому просвещению населения в плане рационального использования ресурсов, а также культуры раздельного сбора отходов.

Так, за последние пять лет более 600 предприятий стали участниками проекта. В их числе и ПАО «Сбербанк» в Пермском крае, где были размещены контейнеры под макулатуру. Не так давно для работников банковской организации и их детей была организована лекция, включающая мастер-класс, а на конец июня запланирована экскурсия на современное производство ПЦБК. Об этом пишет properm.ru.

Лекции и экоуроки представляют собой важные компоненты проекта «Экодесант». Отмечается, что такие мероприятия волонтеры организуют в прикамских учебных заведениях, в компаниях-партнерах, а также на мероприятиях городского, регионального и федерального значения. В них охотно принимают участие жители всех возрастов.

«Проект реализуется уже в тринадцати регионах России — от Москвы до Забайкалья», — рассказала координатор «Экодесанта» Мария Гилева.

По ее словам, с начала реализации проекта жители города собрали в экобоксы ПЦБК более 308 тонн макулатуры. Эти контейнеры позволяют больше полезного сырья направить на вторичную переработку, а не заполнять им полигоны, добавила она.

Отмечается, что на сегодняшний день ПЦБК установила экобоксы во многих учреждениях образования и культуры, в офисах компаний. Кроме того, с сентября прошлого года компания активно устанавливает контейнеры для раздельного сбора мусора на территориях, прилегающих к жилым домам, чтобы больше горожан смогли проявить свою экологическую культуру.

Как подчеркнул коммерческий директор ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын, в городе уже установлено более пятидесяти уличных контейнеров в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском, а также Ленинском районах.

«К 2023 году мы планируем увеличить количество организаций-партнеров до одной тысячи. А к юбилею Перми мы установим более 300 контейнеров для сбора макулатуры на придомовых территориях», — отметил Синицын.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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