Пермская ЦБК запланировала проведение лекций и экоуроков в рамках проекта «Экодесант»

Так, за последние пять лет более 600 предприятий стали участниками проекта. В их числе и ПАО «Сбербанк» в Пермском крае, где были размещены контейнеры под макулатуру. Не так давно для работников банковской организации и их детей была организована лекция, включающая мастер-класс, а на конец июня запланирована экскурсия на современное производство ПЦБК. Об этом пишет properm.ru.
Лекции и экоуроки представляют собой важные компоненты проекта «Экодесант». Отмечается, что такие мероприятия волонтеры организуют в прикамских учебных заведениях, в компаниях-партнерах, а также на мероприятиях городского, регионального и федерального значения. В них охотно принимают участие жители всех возрастов.
«Проект реализуется уже в тринадцати регионах России — от Москвы до Забайкалья», — рассказала координатор «Экодесанта» Мария Гилева.
По ее словам, с начала реализации проекта жители города собрали в экобоксы ПЦБК более 308 тонн макулатуры. Эти контейнеры позволяют больше полезного сырья направить на вторичную переработку, а не заполнять им полигоны, добавила она.
Отмечается, что на сегодняшний день ПЦБК установила экобоксы во многих учреждениях образования и культуры, в офисах компаний. Кроме того, с сентября прошлого года компания активно устанавливает контейнеры для раздельного сбора мусора на территориях, прилегающих к жилым домам, чтобы больше горожан смогли проявить свою экологическую культуру.
Как подчеркнул коммерческий директор ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын, в городе уже установлено более пятидесяти уличных контейнеров в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском, а также Ленинском районах.
«К 2023 году мы планируем увеличить количество организаций-партнеров до одной тысячи. А к юбилею Перми мы установим более 300 контейнеров для сбора макулатуры на придомовых территориях», — отметил Синицын.