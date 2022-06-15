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«Место встречи VK» на ПМЭФ открыли Саша Спилберг и Николай Дуксин

15 июня 18:17
Фото: Вконтакте
На Петербургском международном экономическом форуме заработала цифровая студия «Место встречи VK».

Ее открыли директор VK по музыкальным сервисам Николай Дуксин и популярный видеоблогер Саша Спилберг.

«Здорово, что цифровая студия VK позволяет разбавить деловую повестку форума и поговорить с крутыми людьми о музыке, творчестве, трендах и многом-многом другом. Я начинала свой творческий путь 12 лет назад во Вконтакте и до сих пор являюсь активным пользователем сервисов платформы», – отметила Саша Спилберг в приветственном слове.

В ходе беседы на тему развития музыкальной индустрии директор VK по музыкальным сервисам Николай Дуксин отметил широкие возможности площадки ВКонтакте для коммуникаций творческих людей и пользователей: «Тренды надо задавать, а не стараться им следовать. Артистам надо быть собой, делать классный контент — это и будет основной движок. Благодаря сервисам VK огромное количество творческих людей стали популярными — например, Баста и Скриптонит. Кстати, VK — действительно место встречи: например, со Скриптонитом мы познакомились в личных сообщениях ВКонтакте».

Цифровая студия VK с 15 по 18 июня станет основной площадкой для встречи с гостями ПМЭФ, среди которых ожидаются главы регионов, предприниматели, популярные блогеры, клиперы и звезды шоу-бизнеса. Гости примут участие в челлендже #МестовстречиПМЭФ, мастер-классе по съемке клипов в «Школе клипов» и других активностях, за которыми можно следить в социальных сетях по хештегу #местовстречиVK. Все мероприятия стенда и цифровой студии будут транслироваться в официальном сообществе ВКонтакте.

Также на стенде VK пройдут прямые эфиры с 10 городами, где установлены мультимедийные порталы «Место встречи VK». В режиме реального времени гости и участники ПМЭФ смогут пообщаться с жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и федеральной территории «Сириус». Экраны расположены в знаковых местах городов с видом на главные достопримечательности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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