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Фестиваль фильмов режиссёра​ Константина Одегова​ ​в «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин»​

15 июня 06:33
Фото: «Синема Парк»
С 16 июня кинотеатр «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» представляет эксклюзивный прокат фильмов тюменского​ кинорежиссера Константина Одегова.
Сюжет
Тюмень

На большом экране будут показаны самые яркие и пронзительные художественные и документальные фильмы: ​

  • «Рисунки дождем» с 16.06 по 22.06.2022​
  • «300 лет одиночества» с 16.06 по 22.06.2022​
  • «Наследники» — с 23.06 по 29.06.2022
  • «Распутин — новый. Без покрова»​ с 23.06 по 29.06.2022​
  • «Парижская любовь Кости Гуманкова»​ c 07.07. по 13.07.2022​.

Откроет фестиваль фильм «Рисунки дождем», который представим сам режиссер​ Константин Одегов​ 16 июня в 19.00.​ ​

Герой фильма − художник. Его картины — это своеобразная инъекция в современное искусство, ибо свои полотна живописец «выплетает» акриловыми нитями, которые тянутся из шприца.

Фото: "Синема-парк"

Нить к чувствам, сознанию и подсознанию, которая, ложась на нити холста, образует единую ткань видимого и невидимого и, таким образом, становится новой связующей нитью между первичной и художественной реальностью.

Реальность, видимое и невидимое, явные и скрытые чувства, посыл и восприятие, явь и сон, сознание и подсознание, любовь и вера — через все это также тянется нить воспоминаний героя, постоянно приводящая его к осмыслению событий далекого прошлого через призму настоящего, подводя к предчувствию будущего…​

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#Новости#Фестиваль#Фильмы#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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