Фестиваль фильмов режиссёра​ Константина Одегова​ ​в «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин»​

На большом экране будут показаны самые яркие и пронзительные художественные и документальные фильмы:
Откроет фестиваль фильм «Рисунки дождем», который представим сам режиссер Константин Одегов 16 июня в 19.00.
Герой фильма − художник. Его картины — это своеобразная инъекция в современное искусство, ибо свои полотна живописец «выплетает» акриловыми нитями, которые тянутся из шприца.
Нить к чувствам, сознанию и подсознанию, которая, ложась на нити холста, образует единую ткань видимого и невидимого и, таким образом, становится новой связующей нитью между первичной и художественной реальностью.
Реальность, видимое и невидимое, явные и скрытые чувства, посыл и восприятие, явь и сон, сознание и подсознание, любовь и вера — через все это также тянется нить воспоминаний героя, постоянно приводящая его к осмыслению событий далекого прошлого через призму настоящего, подводя к предчувствию будущего…
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