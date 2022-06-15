Фестиваль фильмов режиссёра​ Константина Одегова​ ​в «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин»​

Реальность, видимое и невидимое, явные и скрытые чувства, посыл и восприятие, явь и сон, сознание и подсознание, любовь и вера — через все это также тянется нить воспоминаний героя, постоянно приводящая его к осмыслению событий далекого прошлого через призму настоящего, подводя к предчувствию будущего…​