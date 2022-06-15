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Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом

15 июня 05:00
Фото: Сбербанк
В Сбербанке рассказали, как купить залоговое и непрофильное имущество с торгов дешевле относительно первоначальной оценки.
Сюжет
Тюмень

Маркетплейс Portal-da.ru — это сервис Сбербанка, который был создан специально для реализации имущества, находящегося в залоге у банка. Сейчас на портале почти 8,5 тысячи объектов, выставленных на продажу. Пользователи могут купить всё, начиная от автобуса за 160 тыс. рублей, заканчивая электросетевым комплексом за 4,3 млрд руб.

Фото: Сбербанк

Кроме того, на сайте много предложений по жилой недвижимости. Например, житель Челябинска сможет найти 2-комнатную квартиру площадью 50 кв. м за 2,9 млн рублей. А тюменец — квартиру-студию за 1,4 млн рублей. Для тех, кто всегда мечтал жить у моря, на Портале DA есть множество вариантов жилой недвижимости. Коттедж в Сочи площадью 510 кв. м можно приобрести с торгов за 29 млн рублей. Бонусом к дому идет хозяйственный блок, цветущий сад и теплый морской воздух.

Для тех, кто нашел подходящий объект, но не знает, как самостоятельно участвовать в торгах, Сбер предлагает воспользоваться услугами агента. Специалист возьмет на себя весь процесс — от подачи заявки до участия в торгах. Кстати, сейчас «агент в торгах» набирает популярность: многие жители региона уже воспользовались услугой и приобрели интересующую недвижимость через сервисы Портала DA.

Фото: Сбербанк

Если у покупателя недостаточно собственных средств для покупки объекта, можно оформить в Сбере ипотечный кредит для приобретения залоговых объектов жилой недвижимости с торгов в процедуре банкротства должника. Судя по статистике, покупатели этим активно пользуются. В I квартале 2022 года на Портале DA было продано активов на общую сумму 1,9 млрд рублей. Количество сделок за прошлый год выросло на 30%.

Портал DA имеет простой интерфейс, удобную мобильную версию. Регистрация на сайте доступна через Госуслуги или Сбер ID. В объявлениях указаны ссылки на торги, условия привлечения агента для участия в торгах и контакты ответственных лиц.

#Новости#Имущество#Торги#Сбербанк#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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