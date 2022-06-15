Четыре комплекса по обращению с ТКО появятся под Петербургом

«Сегодня подписали соглашение с Невским экологическим оператором о строительстве современных объектов по обращению с отходами. Четыре комплекса по переработке отходов, по которым РЭО получил заявки на оказание мер поддержки, расположатся на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая мощность обработки твердых коммунальных отходов составит 2 млн тонн в год. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств облигаций РЭО. Кредит по льготной ставке составит около 6% на срок до 12 лет», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.