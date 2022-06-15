Четыре комплекса по обращению с ТКО появятся под Петербургом

Глава РЭО уточнил, что объем инвестиций со стороны оператора в эти проекты оценивается в 24 млрд рублей. Об этом пишет tass.ru.
«Сегодня подписали соглашение с Невским экологическим оператором о строительстве современных объектов по обращению с отходами. Четыре комплекса по переработке отходов, по которым РЭО получил заявки на оказание мер поддержки, расположатся на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая мощность обработки твердых коммунальных отходов составит 2 млн тонн в год. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств облигаций РЭО. Кредит по льготной ставке составит около 6% на срок до 12 лет», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.
По словам Дениса Буцаева, для того чтобы решить проблему дефицита мощностей, изначально в Санкт-Петербурге и Ленобласти должна возникнуть базовая мусороперерабатывающая инфраструктура, а уже в последующем создание новых комплексов позволит извлекать максимальное количество вторичных ресурсов из общего объема мусора. Решение этой задачи позволит сократить захоронение ТКО на полигонах, что будет соответствовать показателям федерального проекта на 2030 год, как добавил глава РЭО.
Кроме того, в пресс-службе Российского экологического оператора отметили, что одним из ключевых направлений совместной работы являются инициативы по развитию рационального и ответственного обращения с ТКО, выявление и популяризация лучшего опыта использования технологий обращения с мусором, а также информационное взаимодействие.