Аллергики получили эффективные советы, как защититься от тополиного пуха

Дома поможет москитная сетка или марля, защищающая окна от попадания в квартиру пыли, пыльцы и пуха. Это же лучше сделать на рабочем месте при наличии такой возможности. Или договориться с коллегами об использовании климат-контроля, фильтрующего наружный воздух. Что также исключает попадание пыльцы и тополиного пуха в помещение.