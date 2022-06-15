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Аллергики получили эффективные советы, как защититься от тополиного пуха

15 июня 14:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По мнению иммунолога Болибока, от аллергии на тополиный пух можно уберечься с помощью масок и солнцезащитных очков.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на иммунолога, аллергию у человека вызывает только контакт с аллергеном. В первую очередь в защите нуждаются дыхательные пути и глаза. В них не должен попасть тополиный пух.

Дома поможет москитная сетка или марля, защищающая окна от попадания в квартиру пыли, пыльцы и пуха. Это же лучше сделать на рабочем месте при наличии такой возможности. Или договориться с коллегами об использовании климат-контроля, фильтрующего наружный воздух. Что также исключает попадание пыльцы и тополиного пуха в помещение.

По улице ходить лучше в медицинской маске и солнцезащитных очках, препятствующих попаданию пыльцы в нос, глаза и рот. Болибок назвал это самым дешевым, безопасным и эффективным средством защиты.

Опыт двух предыдущих весен показал, что при жестком масочном режиме, введенном для защиты от коронавируса, был положительный эффект и в борьбе с респираторными аллергозами. Пыльца является крупной частицей по сравнению с вирусом, и ее останавливает любая тканевая многоразовая маска.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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