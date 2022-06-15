«20 главных событий России за 20 лет»: Цифровизация государства и экономики России

Россия строит цифровое государство и экономику с 2002 года, когда был дан старт проекту «Электронного правительства». Его элементы ускоряют работу госорганов, позволяют обмениваться информацией, документами, быстрее и четче принимать решения. На бытовом уровне россияне сталкиваются с этим проектом через портал госуслуг. Он позволяет удаленно решить большое количество вопросов: заказать справки, подать налоговую декларацию, запросить вычет, льготы, выплаты, записаться на прием к врачу, встать в очередь на детский сад или подать заявление школу. Это не полный список функций, доступных гражданам. Все это можно сделать дома через интернет без похода по инстанциям, очередей и вороха справок. Вся необходимая информация уже есть в базах данных и госорганы за секунду имеют доступ к документам. В год этими услугами пользуются более 25 миллионов раз.