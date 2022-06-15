«20 главных событий России за 20 лет»: Снижение преступности

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Мрачная примета 90-х — это угрожающий рост преступности. Это было похоже на войну. Наступление шло по всем фронтам: уличная, бытовая… Расцвели новые для нашего общества виды преступности: организованная, наркоторговля, коррупция, терроризм. Страну сковал страх. Стать жертвой преступления можно было просто выйдя в магазин за хлебом. Улица стала опасным местом независимо от того, где вы находитесь: в мегаполисе или небольшом городке. Пика разгул преступности достиг к 2005 году, когда было зарегистрировано 3,5 млн преступлений. Но уже спустя 15 лет в 2020 году было зарегистрировано 2 млн преступлений. Этот внушительный результат стал результатом не только работы правоохранительных органов, но и восстановлением экономики и общим оздоровлением общества.
Так за эти годы пришла в норму промышленность страны, у людей появилась работа и уверенность в завтрашнем дне. Резко снизилось потребление алкоголя, что сказалось на бытовой преступности.
Правоохранительные органы провели за эти годы огромную работу. Ушли в прошлое такие слова как рэкет, разборки, стало безопасно гулять по ночам, вести бизнес без опаски. Серьезные усилия предпринимаются в области борьбы с коррупцией. На помощь правоохранительным органам приходят технологии. За последние годы страну покрыла сеть камер наблюдения. «Всевидящее око» есть практически на каждом здании страны, на каждой дороге. Теперь эти камеры постепенно объединяют в единую сеть. Так полиция может искать подозреваемых, пропавших людей и угнанные автомобили. «Умные камеры» следят за безопасностью в метро, искусственный интеллект может вычислить из многотысячной толпы людей с недобрыми намерениями.
В 90-е годы пропало беззаботное детство. Родители опасались отпускать детей гулять одних во двор, слишком опасно это было. Сейчас шумная ребятня возвращается во дворы, это ли не показатель того, что жизнь в городах становится безопаснее?