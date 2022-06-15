«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады

После игр Сочи с обновленной инфраструктурой и выросшим турпотоком взял курс на уход от сезонности. Зимой, которая раньше считалась «мертвым» временем, когда жизнь в приморском городе замирает, в Сочи так же людно и интересно, как и летом. Во многом этому способствует загрузка различными мероприятиями олимпийских объектов. Горнолыжный курорт Красная Поляна забит под завязку. В межсезонье Сочи принимает зрителей на знаковые мероприятия, такие как Формула-1, «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.