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Жители Тобольска просят оставить город зеленым и не превращать его в Тюмень

14 июня 11:57
Фото: 1Mi
Жители Тобольска просят не превращать их город в Тюмень и оставить зеленые насаждения. По данным паблика «Типичный Тобольск», в микрорайоне №8 у дома 31 планируют срубить много деревьев.

Здесь планируется расширение проезжей части, шесть деревьев «обмотали лентой», их планируют срубить. При этом местные жители не понимают, зачем здесь это «благоустройство». Мест для парковки хватает, на дороге не отмечаются пробки. Похожая ситуация наблюдалась ранее в «Аптекарском саду».

«Все верно, взрослые здоровые раскидистые деревья убивают, закатывая в асфальт. А взамен высаживают прутики, которым расти 30-40 лет, если доживут»отмечает тоболячка Ольга М.

В комментариях к записи горожане просят оставить Тобольск зелёным и не превращать его в Тюмень.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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