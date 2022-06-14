Жители Тобольска просят оставить город зеленым и не превращать его в Тюмень

Здесь планируется расширение проезжей части, шесть деревьев «обмотали лентой», их планируют срубить. При этом местные жители не понимают, зачем здесь это «благоустройство». Мест для парковки хватает, на дороге не отмечаются пробки. Похожая ситуация наблюдалась ранее в «Аптекарском саду».
«Все верно, взрослые здоровые раскидистые деревья убивают, закатывая в асфальт. А взамен высаживают прутики, которым расти 30-40 лет, если доживут»отмечает тоболячка Ольга М.
В комментариях к записи горожане просят оставить Тобольск зелёным и не превращать его в Тюмень.