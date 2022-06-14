Юная тюменка заняла призовое место во всероссийском конкурсе по роботехнике

Соревнования проходили 8 и 9 июня в Реутове Московской области. Александра представила жюри свой проект «Умная система пожаротушения лесного массива на базе конструктора LEGO Minstorms EV3 и аппаратной платформы Arduino UNO».
Экспозиция тюменской школьницы пользовалась наибольшей популярностью. И взрослым, и детям было интересно послушать и посмотреть в действии представленную систему пожаротушения.
Стоит отметить, что юные тюменские робототехники, занимающихся на базе «Колледжа цифровых и педагогических технологий», не в первый раз побеждают в серьезных соревнованиях.
В этом году ребятам еще предстоят серьезные испытания. В июле они поедут на заключительный этап Российской Робототехнической Олимпиады в Нижний Новгород, а осенью — на Международный фестиваль «РобоФинист» в Санкт-Петербурге.
Напомним, Тюменская область уже несколько лет успешно развивает технологии искусственного интеллекта и робототехники.В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке ИТ-кадров и внедряются системы на базе искусственного интеллекта.