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Юная тюменка заняла призовое место во всероссийском конкурсе по роботехнике

14 июня 12:39
Фото: Департамент образования Тюменской области
По результатам ХХ Российских соревнований юных исследователей «ШАГ В БУДУЩЕЕ, ЮНИОР», права участия в выставке от Тюменской области была удостоена воспитанница клуба «RoboCraft» Александра Руснак. Проект юной изобретательницы завоевал дипломом 2 степени, сообщает департамент образования Тюменской области.

Соревнования проходили 8 и 9 июня в Реутове Московской области. Александра представила жюри свой проект «Умная система пожаротушения лесного массива на базе конструктора LEGO Minstorms EV3 и аппаратной платформы Arduino UNO».

Экспозиция тюменской школьницы пользовалась наибольшей популярностью. И взрослым, и детям было интересно послушать и посмотреть в действии представленную систему пожаротушения.

Стоит отметить, что юные тюменские робототехники, занимающихся на базе «Колледжа цифровых и педагогических технологий», не в первый раз побеждают в серьезных соревнованиях.

В этом году ребятам еще предстоят серьезные испытания. В июле они поедут на заключительный этап Российской Робототехнической Олимпиады в Нижний Новгород, а осенью — на Международный фестиваль «РобоФинист» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Тюменская область уже несколько лет успешно развивает технологии искусственного интеллекта и робототехники.В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке ИТ-кадров и внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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