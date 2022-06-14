В Тюменской области упали цены на автомобильное топливо

Ещё весной его стоимость составляла 26 – 28 рублей.
При этом тюменцы делятся в соцсетях фото с ценами на заправках в ЯНАО. В частности АИ-92 стоит чуть больше 34 рублей, АИ-95 уже 37. Дизельное топливо 51,35, при этом в областной столице 54,85.
«В Муравленко заправляйся, будет ближе к Ноябрьску. Месяц назад на заправке Газпромнефть, который находится на повороте на Ханымей, 92 бензин стоил 34 рубля, 95 уже 36,2 рубля»сообщил подписчик паблика.
Ожидается, что цены на заправках будут и дальше снижаться.