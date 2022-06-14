nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области упали цены на автомобильное топливо

14 июня 11:21
Фото: 1Mi
В Тюменской области наблюдается снижение цен на газ. На местных заправках он стоит 20,5- 21 рубль за литр, сообщают горожане в паблике «Типичная Тюмень». Ранее УФАС отметило постепенное снижение цен на бензин.

Ещё весной его стоимость составляла 26 – 28 рублей.

При этом тюменцы делятся в соцсетях фото с ценами на заправках в ЯНАО. В частности АИ-92 стоит чуть больше 34 рублей, АИ-95 уже 37. Дизельное топливо 51,35, при этом в областной столице 54,85.

«В Муравленко заправляйся, будет ближе к Ноябрьску. Месяц назад на заправке Газпромнефть, который находится на повороте на Ханымей, 92 бензин стоил 34 рубля, 95 уже 36,2 рубля»сообщил подписчик паблика.

Ожидается, что цены на заправках будут и дальше снижаться.

Материалы по теме
Цены на газ на заправках Тюменской области снизились на 20 процентов
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25