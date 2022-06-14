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В Тюмени в среду потеплеет до + 24

14 июня 03:04
Фото: 1Mi
Кратковременные дожди и + 19 обещают в Тюмени синоптики во вторник, 14 июня. В ночные часы термометры покажут + 12 + 15, к полудню воздух прогреется до + 16 + 19. Скорость ветра составит 3,7 — 4,6 метров в секунду.

В среду, 15 июня, в областной столице потеплеет, а осадки прекратятся. В темное время суток температура воздуха составит + 14 + 16, днем ожидается до + 23 + 24. При этом будет дуть северо-западный ветер до 4,8 метров в секунду.

Четверг ожидается малооблачным, а термометры в этот день покажут + 17 + 19 в ночные часы и + 24 + 26 в светлой время суток. В пятницу, 17 июня, существенно погода не изменится до + 20 ночью и + 23 + 26 днем.

В первый выходной день на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается безветренная погода. Осадки также маловероятны. Температура воздуха ночью составит + 17 + 20, днем столбики термометров поднимутся до + 24 + 26. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье, 19 июня.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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