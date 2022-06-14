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В Тюмени скончался мужчина, которому во время ДТП пронзила голову труба

14 июня 09:15
Фото: 1Mi
В Тюмени скончался 36-летний мужчина, который получил серьезные травмы во время ДТП на улице Тимуровцев, 11. Об этом порталу nashgorod.ru рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Ранее сообщалось, что пострадавший находится в реанимации.

Напомним, тюменец был пассажиром машины ВАЗ 2114, выехавшей в ограждение. В результате происшествия мужчине в голову вошла одна из труб, которые торчали из забора. Он был доставлен в реанимацию.

«После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2. В ОКБ № 2 мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, с множественными переломами и ушибом головного мозга тяжёлой степени. Ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь в условиях реанимации, проводилось дообследование, но к сожалению, 14.06 пациент от полученных травм скончался»,рассказали «Нашему городу» в областном депздраве.

Стоит отметить, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что до этого мужчину уже лишали прав управления транспортом.

Ранее «Наш Город» писал, что жуткое ДТП случилось 10 июня на трассе Тюмень — Омск. Здесь столкнулись внедорожник и мотоциклист. В результате столкновения девушка, управлявшая мотоциклом, погибла.

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