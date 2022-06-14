В Тюмени скончался мужчина, которому во время ДТП пронзила голову труба

«После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2. В ОКБ № 2 мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, с множественными переломами и ушибом головного мозга тяжёлой степени. Ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь в условиях реанимации, проводилось дообследование, но к сожалению, 14.06 пациент от полученных травм скончался»,рассказали «Нашему городу» в областном депздраве.