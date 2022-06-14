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В Тюмени школьник получил 50 000 рублей от школы за сломанную ключицу

14 июня 10:45
Фото: pixabay.com
Сладковскую среднюю общеобразовательную школу Тюмени обязали выплатить одному из учеников 50 000 рублей.

Данная сумма станет компенсацией ребенку за травму. Об этом информирует «КП-Тюмень».

25 февраля 2022 года 14-летний мальчик сломал ключицу на уроке физической культуры. Его здоровью был нанесен вред средней тяжести. На некоторое время пострадавший лишился возможности ходить в школу.

Школьника толкнули на лыжной базе. Ребенок покатился на лыжах со снежной канавы. Он запнулся о лыжи, упал и сильно ударился левым плечом.

Мальчика увезли в больницу. Там ему поставили диагноз «закрытый перелом ключицы со смещением слева». Школьник испытывал сильную боль.

Школа требования прокурора не оспаривала, но назвала сумму завышенной. Судья удовлетворил иск в полном объеме. В пользу ребенка с учебного заведения взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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