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В Тюмени рыбаки-спортсмены обнаружили несколько самых клевых мест

14 июня 07:07
Фото: Дмитрий Пименов
Рыбак Дмитрий Пименов из Тюмени со своим напарником заняли 3 место на турнире «Тюменский спиннинг». Команда исследовала реку Туру и нашла места, где рыба отлично клевала. Теперь спортсмены анализируют свои результаты и готовятся ко второму этапу, сообщил «Нашему Городу» Дмитрий Пименов.

Рыбак Дмитрий рассказал, что принимает участие в «Тюменском спиннинге» уже в третий раз. В этом году мужчина сомневался, стоит ли участвовать, так как в прошлые разы не удалось добиться желаемого результата. Однако тюменец с напарником все же заявились на турнир.

«Мы с напарником исследовали Туру от деревни Липчинское в Свердловской области до моста Мельникайте в Тюмени»,объяснил «Нашему Городу» сам Дмитрий Пименов.

Спортсменам удалось найти «рыбные» места. Но путь к пьедесталу оказался непростым. Сначала у Дмитрия «сошла» крупная щука, а позже спиннинг оказался в воде. Несмотря на это, мужчины заняли третье место. После турнира они пришли к выводу, что нужно было дольше стоять на рабочих местах.

Тюменцы рады призовому месту. Горожане поблагодарили всех, кто за них болел, а также организаторов и соперников. Впереди у рыбаков второй этап «Тюменского спиннинга». Перед ним Дмитрий с напарником планируют отдохнуть, проанализировать прошедший этап и сделать выводы.

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