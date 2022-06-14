В Тюмени рыбаки-спортсмены обнаружили несколько самых клевых мест

Рыбак Дмитрий рассказал, что принимает участие в «Тюменском спиннинге» уже в третий раз. В этом году мужчина сомневался, стоит ли участвовать, так как в прошлые разы не удалось добиться желаемого результата. Однако тюменец с напарником все же заявились на турнир.
«Мы с напарником исследовали Туру от деревни Липчинское в Свердловской области до моста Мельникайте в Тюмени»,объяснил «Нашему Городу» сам Дмитрий Пименов.
Спортсменам удалось найти «рыбные» места. Но путь к пьедесталу оказался непростым. Сначала у Дмитрия «сошла» крупная щука, а позже спиннинг оказался в воде. Несмотря на это, мужчины заняли третье место. После турнира они пришли к выводу, что нужно было дольше стоять на рабочих местах.
Тюменцы рады призовому месту. Горожане поблагодарили всех, кто за них болел, а также организаторов и соперников. Впереди у рыбаков второй этап «Тюменского спиннинга». Перед ним Дмитрий с напарником планируют отдохнуть, проанализировать прошедший этап и сделать выводы.