В Тюмени рыбаки-спортсмены обнаружили несколько самых клевых мест

Рыбак Дмитрий рассказал, что принимает участие в «Тюменском спиннинге» уже в третий раз. В этом году мужчина сомневался, стоит ли участвовать, так как в прошлые разы не удалось добиться желаемого результата. Однако тюменец с напарником все же заявились на турнир.